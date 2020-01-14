رالي داكار .. المراكز الـ 3 تتغير

شهدت المرحلة الثامنة من رالي داكار السعودية 2020 تغيرا تاما في المراتب الثلاثة الأولى، إذ فاز الفرنسي "ماثيو سيرادوري" بالمركز الأول لهذه المرحلة، وتبعه بطل فورمولا1 السابق فرناندو ألونسو في المركز الثاني، والأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا ثالثا، بينما ابتعد ثلاثي الترتيب العام كارلوس ساينز وناصر العطية وستيفان بيترهانسل عن منصة التتويج. وحل يزيد الراجحي بطل الراليات السعودي خامسا، فيما أنهى الفرنسي المخضرم بيترهانسل بطل داكار 13 مرة المرحلة في المركز التاسع، متأخرا بـ13 دقيقة عن سيرادوري، بينما جاء العطية في المركز الـ11 والإسباني ساينز في المركز الـ15.

وانطلقت المرحلة الثامنة وانتهت في وادي الدواسر على شكل حلقة دائرية، وامتدت لمسافة كلية تبلغ 716 كيلو مترا، منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تبلغ 477 كيلو مترا.

أما في فئة الشاحنات فاستمر فريقا الروسيين أندريه كارجينوف وأنطون شيبالوف في احتلال المركزين الأول والثاني على الترتيب في الجدول العام بعد أن أنهيا المرحلة الثامنة في الترتيب ذاته، بينما وصل فريق التشيكي أليس لوريس إلى المنصة للمرة الأولى هذا العام بعد أن حل ثالثا ليحافظ على مركزه الرابع في الترتيب العام.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة فاز البرازيلي رينالدو فاريلا بالمرحلة الخاصة الثامنة، بينما جاء التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو ثانيا والأمريكي أوستن جونز ثالثا، فيما حل كيسي كوري متصدر الترتيب العام سابعا. وواصل كونتاردو احتلال المركز الثاني في الترتيب العام والروسي سيرجي كارياكن في المركز الثالث. وكان منظمو رالي داكار قد قرروا إلغاء المرحلة الخاصة الثامنة لفئتي الدراجات النارية والدراجات الرباعية، وذلك بعد الاجتماع مع الدراجين واتخاذ قرار بمشاورة جميع الدراجين في رالي داكار، بسبب وفاة زميلهم الدراج جونسالفس.

وتتواصل المغامرة اليوم بالمرحلة التاسعة التي تبدأ من وادي الدواسر وتنتهي في حرض، وتمتد لمسافة كلية تبلغ 886 كيلو مترا، منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تبلغ 410 كيلو مترات، حيث يمضي المتسابقون شرقا تجاه حرض في محافظة الأحساء، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي قبل الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية"، التي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020، حيث سيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يقام فيها.