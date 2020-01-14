أوقف فريق الأهلي لكرة القدم انتصارات أبها الأخيرة وحقق الفوز عليه 3 / 1 أمس في الجولة الـ14 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقفز الأهلي ثالثا بـ(26 نقطة) بفارق الأهداف عن الرائد بذات الرصيد (26 نقطة)، بينما تجمد أبها في (23 نقطة). وعوض الأهلي خسارتيه المتتاليتين في الجولتين الماضيتين أمام الشباب 0 / 1، والهلال 1 /3، ملحقا أول خسارة بأبها بعد أربعة انتصارات متتالية آخرها على ضمك 4 / 3. ونجح ديجانيني تافاريس في تسجيل الهدف الأول (20)، السوري عمر السومة هدفين الأول من ضربة جزاء (35، 83)، فيما سجل هدف أبها فانيفا اندرياتسيما (26).
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