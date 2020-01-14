المؤشر والصليهم والسواط في «عين» النصر

أوضحت المصادر أن إدارة نادي النصر وضعت الثلاثي عبدالمجيد السواط لاعب التعاون، عبدالمجيد الصليهم لاعب الشباب، وسلمان المؤشر لاعب الأهلي ضمن أجندتها في الفترة الشتوية الحالية للتعاقد معهم أو مع أحدهم حسب ما تتوصل إليه المفاوضات مع أنديتهم، بتوصية من المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وأشارت إلى أن إدارة النصر تسعى إلى التعاقد مع ظهير أيسر لتدعيم المركز الذي يعانيه الفريق في ظل إصابة عبدالرحمن العبيد المتكررة.

وميدانيا، شارك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في تدريبات النصر ‬الجماعية أمس بعد تعافيه من الإنفلونزا، ما يعني أنه سيكون جاهزا للقاء العدالة الجمعة المقبل في دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الفريق قد واصل تدريباته التي بدأت بالجوانب اللياقية، بعدها اللاعبون طبقوا عددا من الجمل التكتيكية واختتم المران بمناورة كروية. يذكر أن فيتوريا غاب عن الإشراف على المران على خلفية الإصابة التي تعرض لها أمس الأول "شج" في الرأس خضع بموجبه لخياطة تجميلية.