الهلال يتدرب دون جوميز وسالم

استأنف فريق الهلال لكرة القدم تدريباته، تحضيرا لمواجهة الاتفاق، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، وبعد الفوز على الوحدة 1/3، ضمن المرحلة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركز المران على الجوانب اللياقية والفنية تحت إشراف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، وطاقمه المعاون.

واكتفت العناصر الأساسية بالاسترجاع، بينما خضع البقية للتطبيقات الخططية المتنوعة، فضلا عن مناورة على جزء من مساحة الملعب، بمشاركة نواف العابد، بعد زوال آلام الظهر.

وواصل الرباعي ممثلا في عبدالله عطيف، حسن كادش، السوري عمر خربين، الكوري جانج هيون سو، برامجهم التأهيلية المعدة لهم مسبقا.

وكان لوشيسكو، قد فضل إراحة الثنائي سالم الدوسري، والفرنسي بافتيمبي جوميز، عن مران اليوم، على أن ينتظما مع زملائهما في التدريب الرئيس المغلق تحضيرا للاتفاق.