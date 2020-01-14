بدري .. صفقة الاتحاد الـ 3

سيدعم الدولي التونسي أنيس بدري، وسط فريق الاتحاد لكرة القدم، في عقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، إثر موافقة نادي الترجي التونسي على انتقاله بعد تجاوز الفحص الطبي، ليصبح الصفقة الثالثة المرتقب اكتمالها بقيمة 200 ألف يورو خلاف حصة اللاعب، التي سبقها الأرجنتيني ليوناردو جيل، من خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وأعلن الاتحاد، أمس ضم المدافع البرازيلي برونو أوفيني، لعامين ونصف العام مقابل ثلاثة ملايين دولار، في صفقة انتقال حر بعد دفع اللاعب الشرط الجزائي للوكرة القطري ناديه السابق، حيث تجاوز الفحص الطبي في دبي، ليكون بديلا للمدافع المغربي مروان داكوستا، الذي فسخ عقده مع النادي بسبب تأخر مستحقاته المالية ما أسهم في عودته إلى الدوري التركي.

من جهته، قال أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي للنادي "جمهور الاتحاد، يمثل قوته ورأس ماله وبس، لا يهمنا المندسون، والاتحادي الحقيقي لا يتخلى عن ناديه أبدا".

وتابع "إدارة الاتحاد لن ترضى بأي تجاوزات على النادي ومنسوبيه من جماهير الأندية المنافسة وأنها ستلجأ لاتخاذ جميع الخطوات القانونية المناسبة لضمان حقوق النادي والإجراءات النظامية تجاههم، هناك إدارة قانونية تتخذ الخطوات المناسبة لضمان حقوق النادي واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المسيئين، ونحن مؤتمنون على النادي، وخلفنا جمهور كبير، ولن نرضى بأي إسقاط سلبي على العميد أو اتهامات عارية من الصحة تتنافى مع الروح التنافسية الرياضية".

واستغرب من بعض الطرح الإعلامي بأن فريقه يعمل لمصلحة أطراف أخرى دون تسميتها، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "من كان لديه أمور أخرى مع منافسين فليبعد الاتحاد عن ذلك، والاتحاد ولد كيانا كبيرا وسيظل، منذ تأسيسه يلعب لاسمه ومكانته وجمهوره الكبير دون غيره، ما يطرح من البعض مرفوض تماما وغير مقبول".

ميدانيا، أجرى الاتحاد، تدريبه الرئيس استباقا لاستقبال منافسه أولمبيك آسفي المغربي، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث رفع المدرب الهولندي تين كات، من نسق الإعداد لحسم لقاء الذهاب، وسط غياب اللاعب الصربي بيرجوفيتش الذي سينهي علاقته بالنادي.