رئيس الوزراء الياباني يزور مدائن صالح ويطلع على معالمها

زار شينزو آبي رئيس وزراء اليابان والوفد المرافق له أمس، مدائن صالح "الحجر" في محافظة العلا.

وكان في استقباله عند وصوله لمدائن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية - اليابانية 2030 "الوزير المرافق"، وعمرو المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا.

واستمع رئيس الوزراء الياباني خلال الزيارة لشرح تاريخي عن مدائن صالح "الحجر"، من الدكتور عيد اليحيى عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، واطلع على عديد من المعالم الأثرية والتاريخية.