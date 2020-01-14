توثيق العلاقات بين الرياض وطوكيو من خلال كتاب «الحج إلى مكة»

عرضت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أهم إصداراتها التي تؤرخ وتوثق العلاقات السعودية - اليابانية، عبر كتاب للرحالة والباحث الياباني تاكيشي سوزوكي الذي دخل الإسلام وحمل اسم" الحاج محمد صالح"، وهو أحد اليابانيين الذين زاروا المملكة، وعاد إلى دولته ليسجل خواطره وذكرياته الجميلة في السعودية، ولقاءه مع الملك عبدالعزيز.

وألف سوزوكي كتابه "الحج إلى مكة"، الذي نشر بالعربية تحت اسم "ياباني في مكة" وهو يندرج تحت أدب الرحلات الياباني، وقد اعتنق الإسلام بعد أن عاش بين المسلمين في جزر إندونيسيا عدة أعوام، وأدى مناسك الحج ثلاث مرات ما بين 1935 و1938 وألف كتابه بعد رحلة الحج الثالثة، وعاش أغلب حياته في إندونيسيا.

ويتضمن كتاب تاكيشي سوزوكي جملة من الثقافات والمعارف التي تصور كثيرا من العادات والتقاليد الاجتماعية وقت زيارته المملكة، بين فئات المجتمع السعودي وطبقاته، ووضع الرجال والنساء في المجتمع، ولم تخل رحلته من ذكر رجال الدولة والعلماء وعلى رأسهم المؤسس الملك عبدالعزيز. ووصف الباحث الياباني رحلة الحج، ورسم صورة للملك عبدالعزيز الذي شاهده من قرب والتقى به، حيث خصه الملك دون غيره من الحجاج باللقاء أطول وقت ممكن، فرسم للملك صورة دقيقة الملامح، جميلة القسمات خطها بأصدق الكلمات، وقد كتب عن حياة الملك عبدالعزيز الأولى، وعن كفاحه حتى استرد ملك آبائه وتمكن من توحيد أجزاء البلاد، وتأسيس المملكة.