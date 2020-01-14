«تجربة نيرف» .. أجواء من التنافس والتحديات في «ونتر وندر لاند»

حظيت "تجربة نيرف" ضمن فعالية "ونتر وندرلاند" في شتاء الرياض، بإقبال جماهيري من الزوار خاصة من محبي هذه الألعاب، وسط أجواء من التنافس والتحديات بين المتسابقين.

وحرص الزوار على اصطحاب أصدقائهم والدخول معهم في هذه المسابقات، وخوض تجربة نيرف داخل مدينة الألعاب، حيث الحماس والتشويق.

وتتميز هذه الألعاب بكونها مناسبة لكل أفراد العائلة، إذ يجتمع محبو التحدي والمغامرة لخوض منافسة مليئة بالحماس عن طريق مسدسات نيرف الشهيرة، ويعيشون معها ذكريات مميزة. وتتضمن منطقة "ونتر وندر لاند" حلبة مساحتها 1500 متر مربع تقام فيها ألعاب أكشن وإثارة في شوارع وساحات حربية، يمكن للمشارك أن يجرب فيها قدراته على القنص والتصويب والتسديد بالليزر، إضافة إلى ألعاب الواقع الافتراضي والألعاب الإلكترونية.

وتشتمل على معرض عجائب العالم، الذي يضم مجسمات ضخمة مشيدة بقطع من الليجو، يستطيع الزائر أن يشارك في بنائها.

وتحتوي المدينة على حديقة الثلج، وهي عبارة عن خيمة ثلجية مليئة بالفعاليات وألعاب التزلج، ومقهى ثلجي مزين بمنحوتات ثلجية لفنانين عالميين وغيرها من الفعاليات.

إلى ذلك، جذبت الحديقة المغلقة للطيور النادرة في "الرياض سفاري"، الزوار، عبر أكثر من 250 نوعا من الطيور.

ونالت اهتمام الجماهير الذين عبروا عن متعتهم، وحرص كثيرون منهم على التقاط الصور التذكارية.

وتتيح "الرياض سفاري" الفرصة لعشاق المغامرات، خوض تجربة مميزة وماتعة في رحلة مع الحيوانات في بيئتها الطبيعية، وذلك لأول مرة في المملكة، إذ خصصت إدارة الفعاليات رحلات متكاملة في السفاري عبر سيارات صممت خصيصا وفق أعلى معايير الأمان للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات النادرة والمفترسة داخل بيئتها الطبيعية.

وتعد "الرياض سفاري" أول منطقة سفاري مفتوحة في المملكة، حيث تضم أكثر من 800 حيوان في مكان واحد.