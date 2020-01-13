"سكني" يسلم أكثر من 8 آلاف أرض مجانية لمستفيديه الشهر الماضي

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر ديسمبر الماضي تسليم 8,452 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيداً لبدء بنائها، إذ ساهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الاجراءات من خلال منصة سكني الالكترونية التي تضم تطبيقاً وموقعاً إلكترونياً، يمكن المستفيد من تنفيذ كافة الاجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونياً بدءاً من التقديم حتى توقيع العقد.

وأوضح "سكني" ، أن التسليم شمل 3425 أرض للمواطنين المستحقين في منطقة مكة المكرمة، و777 مواطن تم تسليمه في منطقة الرياض، إضافة إلى 835 أرض في منطقة القصيم، و47 في منطقة نجران، و933 مواطن استلم أرضه المجانية في المنطقة الشرقية، وفي منطقة المدينة المنورة تم تسليم 231 أرضاً، بينما تسلم 276 مواطناً أراضٍ مجانية في منطقة الجوف، كذلك تسلم 26 مواطناً في منطقة الحدود الشمالية أراض مجانية، و252 مواطنًا في حائل، و1184 مواطناً في منطقة عسير، كما سلّم البرنامج 127 أرضاً سكنية في منطقة تبوك، أما منطقة الباحة فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي جرى تسليمها 106 أرضاً، و233 أرضًا في منطقة جازان.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم، كما أكد مواصلة التسليم في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية https://sakani.housing.sa/plans-map.



