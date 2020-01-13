اليوان الصيني يقود مكاسب العملات قبل اتفاق التجارة الأمريكي

قاد اليوان الصيني الاتجاه الصعودي للعملات التي تتأثر بالتجارة اليوم في حين عوض الدولار الأسترالي بعض الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة مع قرب التوقيع على اتفاق تجارة أولي بين الصين الولايات المتحدة، مما عزز المعنويات.

يُعد اتفاق المرحلة واحد بين الولايات المتحدة والصين، الذي سيوقع في البيت الأبيض يوم الأربعاء، خطوة أولى تجاه إنهاء النزاع التجاري المدمر الدائر منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم بحسب ما ذكرت "رويترز".

ويبرز تعافي اليوان، الذي سجل أدنى مستوياته في عدة أعوام في سبتمبر، تنامي ثقة المستثمرين باجتياز أسوأ مراحل حرب التجارة.

وبلغ اليوان في التعاملات الخارجية أعلى مستوياته في خمسة أشهر ونصف الشهر.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي نالت منه المخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات في البلاد، إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6919 دولار أمريكي قبل أن يتخلى عن هذه المكاسب.

ونزلت العملة اليابانية إلى أقل مستوى في سبعة أشهر ونصف الشهر، إذ أن التوقيع الوشيك لاتفاق التجارة المرحلي الأمريكي الصيني يدعم المعنويات.

ونزل الجنيه الاسترليني إلى 1.2990 دولار ومقابل اليورو إلى 85.62 بنس.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.10 في المائة إلى 97.457.

