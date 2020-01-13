اقتصاد بريطانيا ينمو بأضعف وتيرة منذ 2012.. نما 0.6% في نوفمبر

نما اقتصاد بريطانيا بأضعف وتيرة سنوية فيما يزيد عن 7 أعوام في نوفمبر ما عزز التوقعات بأن يخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم أن الاقتصاد في نوفمبر، قبل الانتخابات التي فاز بها رئيس الوزراء بوريس جونسون، نما 0.6 بالمئة فقط مقارنة به قبل عام وهي أضعف وتيرة توسع منذ يونيو 2012.

ويمثل معدل النمو في نوفمبر تباطؤا عن معدل النمو السنوي في أكتوبر ويبلغ 1 بالمئة، وبعد تعديل وتيرة النمو في ذلك الشهر ارتفاعا من البيانات التي نُشرت في وقت سابق.

وفي نوفمبر، انخفض الإنتاج 0.3 بالمئة وهو أكبر هبوط منذ أبريل. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز استقرار الإنتاج في ذلك الشهر.

وقال جون هوكورث كبير الاقتصاديين في شركة المحاسبة بي.دبليو.سي إن البيانات الضعيفة تعكس حالة الضبابية التي تكتنف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الخريف الماضي والانتخابات.

وتابع "من السابق لأوانه تأكيد أن قوة الدفع الاقتصادية ستتحسن في العام الجديد بعدما أضحي الوضع السياسي أكثر وضوحا، ولكن أحدث مسح لقطاع الخدمات المالية مع سي.بي.آي يشير لبعض الارتفاع للتفاؤل منذ الانتخابات".