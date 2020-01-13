اليوان الصيني يقود مكاسب العملات قبل اتفاق التجارة الأمريكي

قاد اليوان الصيني الاتجاه الصعودي للعملات التي تتأثر بالتجارة اليوم الاثنين فيما عوض الدولار الأسترالي بعض الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة مع قرب التوقيع على اتفاق أولي للتجارة بين الصين الولايات المتحدة ما عزز المعنويات.

ويُعد اتفاق المرحلة واحد بين الولايات المتحدة والصين، الذي يُوقع في البيت الابيض يوم الأربعاء، خطوة أولى تجاه إنهاء النزاع التجاري المدمر الدائر منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويعكس تعافي الين، الذي سجل أدنى مستوياته في عدة أعوام في سبتمبر أيلول، تنامي ثقة المستثمرين باجتياز أسوأ مراحل حرب التجارة.

وتجاوز اليوان في التعاملات الخارجية 6.9 مقابل الدولار ليسجل مستوى مرتفعا جديدا في خمسة أشهر ونصف الشهر عند 6.8944 مقابل الدولار مرتفعا 0.3 بالمئة مقابل العملة الأمريكية خلال اليوم.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي نالت منه مخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات في البلاد، 0.3 بالمئة ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6919 دولار أمريكي.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة لأعلى مستوى منذ يوم الخميس 0.6650 دولار أمريكي.

ونزلت العملة اليابانية 0.1 بالمئة إلى 109.65 ين للدولار مقتربة من أقل مستوى في سبعة أشهر وهبطت 0.6 بالمئة لأدنى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الوون الكوري الشديد التأثر بالتجارة. وقلصت عطلة في اليابان حجم التداولات ككل.

ونزل الجنيه الاسترليني إلى 1.2995 دولار ومقابل اليورو إلى 85.62 بنس.

واستمر اليورو في نطاق 1.1125 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.1 بالمئة إلى 97.417.