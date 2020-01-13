مع انحسار توترات الشرق الأوسط.. النفط يرتفع إلى 64.99 دولار

استقرت أسعار النفط اليوم مع انحسار المخاوف بشأن النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تحول اهتمام المستثمرين للتوقيع المقرر لاتفاق تجاري أولي بين أمريكا والصين الأسبوع الجاري ما سيعزز النمو الاقتصادي والطلب.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت سنتا إلى 64.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 0737 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 5 سنتات إلى 59.09 دولار للبرميل مقارنة بالجلسة السابقة، وفقا لـ"رويترز".

وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في نحو أربعة أشهر عقب غارة بطائرة مسيرة أمريكية قتلت قائدا عسكريا إيرانيا ورد طهران بإطلاق صواريخ على قواعد أمريكية في العراق.

لكن الأسعار تراجعت مجددا مع تراجع واشنطن وطهران بعدما أشرفا على الانزلاق لنزاع مباشر.

ولامس خام القياس العالمي برنت 71.75 دولار للبرميل الأسبوع الماضي قبل أن يغلق يوم الجمعة دون 65 دولارا.

وقال كيم كوانج-راي محلل السلع الأولية في سامسونج فيوتشرز في سول "احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران تلاشي... بالنسبة لهذا الأسبوع، فإن توقيع اتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة سيقود لصعود أسعار النفط بفضل توقعات بزيادة الطلب".