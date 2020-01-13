بزعنفة صناعية بديلة.. سلحفاة تعود للعوم في تايلاند

قبل سنوات فقدت السلحفاة التايلاندية جودي زعنفتها اليسرى بعد أن وقعت في شباك صيادين فأصبحت عاجزة عن الحركة وعاشت حياتها في معاناة دائمة في الأسر.

غير أن جودي، وهي من نوع السلاحف البحرية المعرض لخطر الانقراض، استطاعت العوم من جديد بكل سهولة بعد تركيب أول زعنفة صناعية لها في تايلاند الأسبوع الماضي، وفقا لـ"رويترز".

وقالت نانتاريكا تشانسو الطبيبة البيطرية التي شاركت في تطوير الزعنفة "أصبحت تعوم أفضل كثيرا وبدأت تتعلم استخدام الزعنفتين في تغيير الاتجاه".

وخلال العام الماضي تعاونت السلطات البيئية في تايلاند مع باحثين بجامعة تشلالونكورن في بانكوك لتطوير الزعانف للسلاحف البحرية الجريحة اقتداء بمشروعات مماثلة في اليابان والولايات المتحدة.

وفي السابق كانت جودي تستطيع العوم بصعوبة باستخدام زعنفتها اليمنى وهي تعيش في منطقة مغلقة مع سلاحف أخرى مصابة. ويمكن لعشر سلاحف أخرى في تايلاند الاستفادة من هذا المشروع.

وقالت نانتاريكا إن الأطراف الصناعية لن تمنح السلاحف الجريحة اللياقة الكافية للعودة إلى البحر لكن الهدف هو تحسين ظروف حياتها في الأسر.