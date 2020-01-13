السوق الموازية تكسب 362 نقطة في جلسة

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 5.5 في المائة لتغلق عند 6972 نقطة رابحة 362 نقطة. وارتفعت قيم التداول 268 في المائة بنحو 14 مليون ريال لتصل إلى 19 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 381 في المائة بنحو 339 ألف سهم لتصل إلى 429 ألف سهم.
صعدت الصفقات 112 في المائة بنحو 507 صفقات لتصل إلى 957 ألف صفقة. تراجع سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 0.17 في المائة وحيدا، بينما تصدر سهم "العمران" الأسهم ارتفاعا بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 45.95 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 22.96 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 72.70 ريال. وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 7.6 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 6.2 مليون ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 3.4 مليون ريال.
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