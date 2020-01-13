قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بتوسيع إطار منتج "أرض وقرض صناعي" ليقدمه مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات الصناعية واللوجيستية إلى الوادي الصناعي.
ويتيح منتج "أرض وقرض صناعي" للمستثمر التقديم على تمويل صناعي وتخصيص الأرض للاستثمار الصناعي أو اللوجيستي، في حزمة تمويلية واحدة من أجل تسهيل إجراءات الحصول على الدعم وتوفير الوقت والجهد، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر الصناعي.
ويقدم المنتج محفزات مالية تشمل تخفيض رسوم إيجار الأراضي المخصصة لهذا المنتج المشترك بنسبة 10 في المائة في الوادي الصناعي، والحصول على تمويل يصل إلى 60 في المائة من الصندوق الصناعي، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر.
ويأتي منتج "أرض وقرض صناعي" الذي يقدمه الصندوق الصناعي مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في سياق شراكات الصندوق مع مختلف الجهات لتحقيق التكامل في المنظومة الصناعية، حيث يقدم الصندوق الصناعي مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، منتجي "أرض وقرض صناعي"، و"مصنع وقرض صناعي" في المدن الصناعية، ويقدم منتج "أرض وقرض صناعي" مع مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
أنت هنا
- الرئيسية
- خدمات اعلامية
- «الصندوق الصناعي» يقدم منتج «أرض وقرض صناعي» في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
خدمات اعلامية
- «السعودية للكهرباء»: «حسابي» حملة وطنية لتحديد المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية
- السعودية للكهرباء تدعو المشتركين إلى تسجيل حسابات العدادات بأسمائهم عبر خدمة "'حسابي"
- الاكتتاب عن طريق «الإنماء»
- مصرف الراجحي يعلن 234 فرعا ومركزا للتحويل للعمل خلال عيد الفطر المبارك
- «شعاع كابيتال العربية السعودية» تطلق صندوق «شعاع ريت» في المملكة
- الآن.. تطعيمات الحج بمستشفيات د.سليمان الحبيب في الرياض والقصيم والخبر
- "اتقان العقارية" توقع اتفاقية مع شركة "عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي" لتسويق وبيع عقارات الشركة
- تعيين أحمد جزار لقيادة أعمال بوينج للدفاع والفضاء والأمن في المملكة
- لماذا تنوين ؟
- بنك الجزيرة يعلن فروعه ومراكز «فوري» لتحويل الأموال العاملة خلال إجازة العيد
أضف تعليق