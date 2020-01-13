مصرف الراجحي يقدم عرضا خاصا في التمويل السكني والعقاري لمنسوبي التعليم

بحضور ماجد الحقيل وزير الإسكان، والدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم وقع مصرف الراجحي اتفاقية مع الإسكان المؤسسي في وزارة الإسكان يوم الخميس الماضي يقوم المصرف بموجبها بتقديم عروض ومزايا خاصة وحصرية لمنسوبي التعليم عند حصولهم على التمويل العقاري والسكني من مصرف الراجحي.

وقع الاتفاق كل من عبدالله بن سعيد المشرف العام على الإسكان المؤسسي في وزارة الإسكان، وفهد العرف مساعد مدير عام مصرفية الأفراد في مصرف الراجحي.

وبموجب الاتفاق سيقدم المصرف نسبة ربح خاصة على التمويل تعد من الأقل في السوق، وتعيين فريق متخصص من المصرف معني بحضور أي معارض تخص الاتفاقية، إضافة إلى أن شبكة فروع المصرف التي تعد الأكبر في المملكة والمنطقة ستكون جاهزة لاستقبال المستفيدين من هذه الاتفاقية طوال المدة المحددة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم برامج الإسكان المؤسسي التي تقدمها الوزارة، وتيسير حصول منسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات والإداريين وجميع فئات الموظفين المنتمين للوزارة على المسكن المناسب لهم مع المساهمة في رفع نسبة التملك للمساكن تحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030".

ويعد مصرف الراجحي أكبر شريك في القطاع المالي والتمويلي لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على المسكن حيث تم العام الماضي 2019 تكريم مصرف الراجحي من وزير الإسكان لحصوله على جائزة أفضل جهة تمويلية في قطاع البنوك في برنامج سكني 2019.

ويشارك مصرف الراجحي بجناح دائم في "مركز سكني الشامل" يتيح تقديم وعرض خدمات منتجات تمويل العقار والإجابة عن استفسارات العملاء، حيث يقدم منتجات متنوعة ضمن منتجات الإسكان المقدمة من الوزارة والصندوق ومنها البناء الذاتي، والبيع على الخارطة والتمويل المدعوم بمزايا عديدة منها تمويل يصل إلى 35 عاما، والقسط المتزايد، والقسط المتناقص، وتقسيط الدفعة المقدمة وتأجيل سداد الأصل لعملاء البيع على الخارطة والتمويل إلى عمر 70 عاما للعسكريين والمدنيين.

ومعلوم أن مركز سكني الشامل يهدف إلى تقديم كافة خدمات منظومة الإسكان في موقع واحد، حيث يضم المركز المشاريع السكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، بما يمكن المستفيد من برنامج "سكني" من إكمال كافة الإجراءات المتعلقة بحجز المشاريع وتوقيع العقود النهائية في مقر المركز، الذي يضم قسما للمستشار العقاري، وتأكيد الحجوزات.