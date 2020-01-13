في مبادرة نوعية «عمار العقارية» ومستشفى الملك عبدالله في بيشة يدشنان مبادرة «إبصار»

في إطار المبادرات النوعية الرامية إلى تعزيز الشراكات المجتمعية بين القطاعين العام والخاص وانطلاقا من توجهات حكومتنا وفق رؤية السعودية 2030 التي تحث على تبني مبادرات هكذا، أطلقت شركة عمار العقارية بالشراكة الكاملة مع إدارة الشؤون الصحية ومستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة عمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات.

وقد تم تدشين المبادرة بحضور سعيد بن جابر القحطاني المدير العام للشؤون الصحية في محافظة بيشة.

يشرف على هذه المبادرة الدكتور جرمان بن معيض القحطاني استشاري وأستاذ طب العيون في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام.

من ناحيته ذكر عبدالهادي بن فهد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية أن هذه المبادرة تأتي في إطار العمل المؤسسي المرتبط ببرامج ومبادرات الشركة وتحت مظلة قطاع المسؤولية الاجتماعية.

وذكر القحطاني أن الرؤية الحديثة للمسؤولية الاجتماعية تؤكد ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتم سد الفجوة إن وجدت في بعض الخدمات والمعاملات. وأشاد القحطاني بالتعاون الكامل الذي وجده من قبل سعيد بن جابر القحطاني المدير العام للشؤون الصحية في منطقة بيشة وفريقه، وأشاد كذلك بالتعاون المثمر مع فريق مستشفى الملك عبدالله في بيشة.

وعرج القحطاني على الدور الكبير الذي يضطلع به الدكتور جرمان بن معيض القحطاني في هذه المبادرة، لما تميز به من خبرات سابقة في العمل الخيري خارج المملكة وأراد تطبيقها كمبادرات خيرية داخل المملكة تخدم المناطق المحتاجة، ووجدت هذه المبادرة الدعم المادي والمعنوي من قبل شركة عمار.

وقد استهل الدكتور جرمان القحطاني افتتاح هذه المبادرة بعمل 16 حالة مياه بيضاء مكتملة مع زرع عدسات في مستشفى الملك عبدالله في بيشة لمرضى من منطقة بيشة ومن المناطق المجاورة لها، كلها تكللت بالنجاح ولله الحمد.