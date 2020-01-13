فنادق إنتركونتيننتال تقدم خصومات للأعضاء تصل إلى 30 % حتى 30 أبريل 2020

أعلنت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الفنادق، برنامج مكافآت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال لأعضاء البرنامج، حيث يهدف البرنامج إلى مكافأة أعضائه للمرة الأولى عند تناول الوجبات في المطاعم والمقاهي المشاركة سواء كانوا مقيمين في أحد فنادقنا حول العالم أو حضروا لتناول وجبتنا اللذيذة.

ويتمتع أعضاء البرنامج والنخبة الذهبي بخصم 25 في المائة على فاتورة الوجبات، في حين أعضاء النخبة البلاتيني والقمة وسفراء فنادق إنتركونتيننتال يصل خصمهم إلى 30 في المائة في الشرق الأوسط والهند وإفريقيا، إضافة إلى حصول الرواد الأعضاء على 250 نقطة ضمن برنامج مكافآت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال.

وتعد تجارب الطعام في مجموعة فنادق إنتركونتيننتال لا تنسى، فهي الوجهة الأكثر طموحا في العالم، وهي موطن تنصهر فيه المطابخ من الاستوائية إلى التقليدية التي ابتكرها فريق الطهاة الموهوبين بمهارة عالية.

كما تناسب تجارب الطعام في مجموعة فنادق إنتركونتيننتال جميع الأذواق والمناسبات، وتعد الخيار الأمثل لك ولعائلتك لتناول وجبة الغداء أو العشاء بأسعار مناسبة، كما يمكن للضيوف الاستمتاع، بادر بالتجربة في مطعم موزاييك، أو تمتع بوجبة برازيلية لذيذة في مطعـم وايلد فاير مع الأصدقاء في فندق كراون بلازا المدينة الرقمية الرياض.

يذكر أن مجموعة فنادق إنتركونتيننتال المشاركة في عروض الوجبات، تضم قائمة فنادق ومنتجعات الشرق الأوسط والهند وإفريقيا، منها في مدينة الرياض: كراون بلازا المدينة الرقمية الرياض، كراون بلازا المنهل، كراون بلازا قصر الرياض، هوليدي إن الازدهار، هوليدي إن العليا، هوليدي إن القصر، وإنتركونتيننتال الرياض.