الإمارات وإندونيسيا توقعان 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم

وقّعت الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا اليوم عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

وتبادل الجانبان 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في الإمارات وإندونيسيا شملت مجالات التعليم والصحة والطاقة والموانئ والبيئة والزراعة والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتهدف هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى توسيع آفاق التعاون وتعزيزه في مختلف الجوانب بين البلدين.

