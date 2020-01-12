وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وزير خارجية تايلند

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم، وزير خارجية مملكة تايلند دون برامودويناي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

