البنك السعودي الفرنسي أول بنك يقدم خدمة التوقيع الرقمي للعملاء

انطلاقًا من استراتيجية البنك السعودي الفرنسي للريادة في الخدمات المصرفية الرقمية والتطوير المستمر لخدمات مبتكرة ترتقي بتجربة العميل، رعى المهندس عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات توقيع اتفاقية بين البنك السعودي الفرنسي وشركة (بُعد) للاتصالات وهي مقدم خدمة التصديق الرقمي المعتمد من قبل المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) وذلك في مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبحضور وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي هاشم بن عثمان الحقيل وعدد من مسؤولي الوزارة ومؤسسة النقد.

ويهدف البنك بذلك الى الاستفادة من إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني "إمضاء" والتي ستعزز من فعالية استخدام المنصات الرقمية للخدمات المصرفية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الرقمي وبذلك سيكون البنك السعودي الفرنسي اول بنك يقدم خدمة التوقيع الرقمي للعملاء.

وقام بتوقيع هذه الاتفاقية كل من محمد آل الشيخ رئيس مجموعة مصرفية الأفراد في البنك السعودي الفرنسي وعلوي بارومالرئيس التنفيذي لشركة بُعد للاتصالات.