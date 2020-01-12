احتجاجات تطالب بتنحي قادة إيران وترمب مغردا.. لاتقتلوا المتظاهرين

اندلعت احتجاجات في إيران لليوم الثاني اليوم مما كثف الضغوط على قادة البلاد بعدما أقر الجيش بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ في وقت كان يخشى فيه وقوع ضربات أمريكية.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على تويتر عشرات المحتجين أمام جامعة في طهران يهتفون "يكذبون ويقولون إن عدونا أمريكا، عدونا هنا". وأظهرت مقاطع أيضا تجمع عشرات المتظاهرين في مدن أخرى.

وأفادت بعض وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة كذلك بخروج احتجاجات يوم السبت بعد قليل من اعتذار الجيش الإيراني عن إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ يوم الأربعاء مما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران مجدداً من قمع المتظاهرين احتجاجا على إسقاط النظام الإيراني لطائرة الركاب التابعة للخطوط الأوكرانية، في حين أكد وزير الدفاع في إدارته أن الرئيس ما زال مستعداً لمحاورة إيران.

وكتب ترمب في تغريدة "أقول لقادة إيران: لا تقتلوا متظاهريكم"، وذلك غداة تحذيره طهران من ارتكاب "مجزرة جديدة بحق المتظاهرين السلميين".

وأضاف ترامب "آلاف الأشخاص قتلوا أو سجنوا أصلاً من جانبكم"، منبها الى أن العالم "والأهم الولايات المتحدة تراقبكم".

ويشير ترمب إلى التظاهرات التي اندلعت منتصف نوفمبر في إيران بعد إعلان السلطات زيادة كبيرة في أسعار البنزين، وقتل فيها 300 شخص وفق منظمة العفو الدولية.