وزارة الثقافة تنظم 4 أمسيات أدبية في يناير

تنظم وزارة الثقافة في شهر يناير الجاري 4 أمسيات أدبية في كل من الرياض وجدة والدمام تتناول مجالات الرواية التاريخية والوجدانية والنقد الأدبي وعلاقة الأدب بالطب ويتحدث فيها نخبة من المتخصصين والخبراء في النقد والفنون الروائية وذلك في إطار نشاط قطاع الأدب والنشر والترجمة الذي يرأسه الدكتور محمد علوان.

وتنطلق أولى هذه الأمسيات الأربعاء 15 يناير في الدمام بعنوان "أدب الرواية التاريخية" يسلط الضوء فيها على عناصر هذا النوع من الرواية ومواصفاتها الفنية وتأثيرها في وعي المجتمع وسيقدم الأمسية كل من الروائي سلطان الموسى والروائي أشرف فقيه بإدارة أحمد طابعجي.

وتحتضن الرياض أمسية بعنوان "رواد ونقاد" الأربعاء 22 يناير سيشارك فيها كل من الروائي عبده خال والشاعر محمد الحربي والقاص حسين علي والناقد محمد العباس والناقدة الدكتورة رانيا العرضاوي وسيديرها الشاعر محمد عابس وسيتحدثون خلالها عن ثقافة النقد وتأثيرها على الأديب في المشهد الثقافي السعودي الحالي.

كما تستضيف الرياض أمسية أخرى الأربعاء 29 يناير بعنوان "أطباء أدباء" سيتحدث فيها أطباء اشتهروا في مجال الأدب وهم الدكتور متعب العنزي والدكتور منذر قباني والدكتور طارق الجارد بإدارة أحمد العسيلان.

وفي جدة تنظم وزارة الثقافة الأمسية الرابعة الأربعاء 29 يناير بعنوان "الرواية الوجدانية" وستشارك فيها كل من انتصار العقيل وجمانة السيهاتي وعادل الدوسري يسلط الضوء فيها عن الرواية الرومانسية وخصائصها الفنية وقدرة الروائي على سبر المشاعر الإنسانية وصراعاتها ووصفها. وفتحت الوزارة المجال لحضور هذه الأمسيات أمام جميع المهتمين بالأدب من خلال الرابط الإلكتروني (أمسية الرواية التاريخية).

وتأتي الأمسيات في سياق جهود قطاع الأدب والنشر والترجمة لإثراء المشهد الثقافي المحلي بالمناسبات النوعية التي تجمع المبدعين والنقاد وتخلق حوارًا نقديًا فعالًا يُسهم في خدمة مشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي.