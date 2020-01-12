الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 25 نقطة بتداولات 3.9 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعا 25 نقطة ليقفل عند مستوى 7371 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 160 مليون سهم تقاسمتها 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 160 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 20 شركة على تراجع.

وكانت أسهم نماء وأسمنت أم القرى وتعليم ريت الأكثر ارتفاعا أما أسهم سامبا وساب والفخارية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.66% و 2.78%.

فيما كانت أسهم أرامكو وأسمنت الجوف والإنماء الأكثر نشاطا بالكمية كما كانت أسهم أرامكو والراجحي والإنماء الأكثر نشاطا في القيمة.