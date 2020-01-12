"العمل" : إلغاء ترخيص 11 شركة و 53 مكتب استقدام خلال 2019

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إحصائية شاملة لأعمال لجنة النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام للعام 2019. وأفادت أن عدد القرارات الصادرة من اللجنة بلغت 64 قرارا 11 منها تخص شركات الاستقدام، بينما تبلغ القرارات الخاصة بمكاتب الاستقدام 53 قرارا تشمل سحب التراخيص وعدم التجديد وإيقاف الخدمات وإلغاء التراخيص بناء على الطلب السحب من الضمان البنكي والاحتفاظ بالضمان البنكي.

وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المستفيدين على نحو أفضل. ودعا أبا الخيل جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في نشاط الاستقدام من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء 19911 أو من خلال زيارة فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة أو من خلال تطبيق معا للرصد المتوفر على الأجهزة الذكية.