جوازات جسر الملك فهد تسجل أمس أعلى إحصائية عبور يومية لأكثر من 131 ألف مسافر

حققت جوازات جسر الملك فهد أمس أعلى إحصائية عبور للمسافرين منذ افتتاح الجسروالتي بلغت 131,177 مسافرا فيما بلغت أعلى إحصائية يومية سابقة 129,437 مسافرا التي كانت يوم السبت بتاريخ 29/8/1440.

وأوضح العقيد معلا العتيبي المتحدث الرسمي في جوازات المنطقة الشرقية أن حركة عبور للمسافرين تميزت بالانسيابية والسلاسة بفضل الله ثم لجهود العاملين بجوازات جسر الملك فهد، والتعاون القائم بين الجهات ذات العلاقة بالجسر وللتعامل معها وفق الخطط المعدة مسبقا التي تضمنت فتح جميع المسارات والكونترات والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالجوانب الأمنية وذلك تنفيذا لتوجيهات الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.