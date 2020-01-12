أنت هنا

  • الرئيسية
  • أخبار
  • جوازات جسر الملك فهد تسجل أمس أعلى إحصائية عبور يومية لأكثر من 131 ألف مسافر

أخبار

جوازات جسر الملك فهد تسجل أمس أعلى إحصائية عبور يومية لأكثر من 131 ألف مسافر

"الاقتصادية" من الرياض

حققت جوازات جسر الملك فهد أمس أعلى إحصائية عبور للمسافرين منذ افتتاح الجسروالتي بلغت 131,177 مسافرا فيما بلغت أعلى إحصائية يومية سابقة 129,437 مسافرا التي كانت يوم السبت بتاريخ 29/8/1440.

وأوضح العقيد معلا العتيبي المتحدث الرسمي في جوازات المنطقة الشرقية أن حركة عبور للمسافرين تميزت بالانسيابية والسلاسة بفضل الله ثم لجهود العاملين بجوازات جسر الملك فهد، والتعاون القائم بين الجهات ذات العلاقة بالجسر وللتعامل معها وفق الخطط المعدة مسبقا التي تضمنت فتح جميع المسارات والكونترات والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالجوانب الأمنية وذلك تنفيذا لتوجيهات الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار