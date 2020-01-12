الاستماع للتسجيلات الموسيقية عبر الإنترنت تجاوز التريليون مرة خلال 2019

أظهر التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة نيلسن ميوزيك وصول عدد مرات الاستماع إلى التسجيلات الموسيقي من خدمات البث الموسيقي حسب الطلب مثل يوتيوب وسبوتيفاي وأمازون ميوزيك إلى أكثر من تريليون تسجيل خلال العام الماضي وذلك للمرة الأولى.

وبحسب التقرير فإن أغنية "أولد تاون رود" للمغني الأمريكي "ليل ناز إكس" تصدرت قائمة الأغاني الأكثر سماعا خلال العام الماضي حيث تم سماعها عبر الخدمات الإلكترونية أكثر 2.5 مليار مرة. كما كان العام الماضي عاما جيدا بالنسبة للمطرب بوست مالون والذي تم سماع أغنيته "صان فلاور" أكثر من 1.5 مليار مرة. وضمت قائمة المطربين الأكثر سماعا خلال العام الماضي بيلي إيليش وتايلور سوفت وليزو. وكان موقع يوتيوب الأكثر استخداما لسماع الموسيقى على مستوى العالم بحسب نيلسن في حين جاء موقع سبوتيفاي في المركز الثاني في أغلب الأسواق، بحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وأشارت بيانات شركة نيلسن ميوزيك إلى النمو السريع لقطاع البث الموسيقي عبر الإنترنت والذي تجاوز خلال سنوات قليلة قطاع تنزيل الموسيقى الرقمية باعتباره نموذج الأعمال الرئيسي لصناعة الموسيقى في العالم. كما أدت هذه الخدمات إلى تغيير العلاقة بين المستمعين والموسيقى فبدلا من شراء التسجيل الموسيقى للاستماع إليه، فإن المستخدم يدفع مبلغا شهريا مقابل الاستماع إلى كل ما يريده عبر خدمات مثل سبوتيفاي وآبل ميوزيك والاستماع إليها مجانا مقابل ظهور الإعلانات عبر مواقع مثل يوتيوب.