سيميوني: التسلسل الهرمي للريال معروف

شدد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، جاهزية فريقه لخوض مباراة الديربي أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وقال "ما زلنا في المكان نفسه من النمو والتحسين، في انتظار أن يستفيد الشباب من التجربة وأن أولئك الذين لديهم مزيد من الوقت ينقلون ما هو أتلتيكو واللحظة التي نعيش فيها؟". وأضاف "نعم، الأمر مختلف عما في الدوري، لقد تحدثنا بالفعل عن ذلك في المباراة السابقة وهناك ثلاث نتائج، هنا أي خطأ يحدث في المباراة يقودك إلى فرصة أقل إلى العودة، لأن النتيجة واحدة فقط، سواء في الدور نصف النهائي أو في النهائي". وأكد سيميوني معرفتهم بخصمهم ريال مدريد، وقال "فريق نعرفه جيدا، ومهم للغاية بسبب التسلسل الهرمي للاعبيه ولديه مدرب ناجح للغاية، ينقلون شعورا بأن عليهم الفوز وأنهم يفوزون، زيدان يبدو مدربا أفضل ما كان عليه عندما فاز ببطولة الأبطال الثلاث".

وزاد، "الريال مع خصائص اللاعبين الذين جلبوهم، ويسعون إلى تقوية أنفسهم من خلال تداول اللاعبين ووصولهم من السطر الثاني، وسيتعين علينا البحث عن طرق لمواجهة هذه المواقف لمهاجمتها، حيث نعتقد أنه يمكننا القيام بها". وأوضح "لا يوجد شيء أكثر أهمية للجماهير واللاعبين وللقادة ولموظفي أتلتيكو مدريد من مباراة اليوم، أنا أؤمن دائما بلاعبي فريقي، وأتطلع إلى تمكين النادي الذي قام دائما بعمل رائع منذ وصولنا وأن اللاعبين ترى وجوههم ترغب في التحسين، كل ذلك يثيرني ويخولني ويمنحني الطاقة، عندما أراهم جيدا ولا أخاف من أي شيء".

وتابع "مواجهة منافسين دائما مثل مدريد أو برشلونة أو ليفربول يجعلنا أفضل، اليوم لدينا فرصة رائعة، والفوز دائما ما يكون جميلا جدا ولا أريد أن أقول ما الذي سيحدث إذا فزت".