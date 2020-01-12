زيدان: نعشق السوبر .. ولا خطط سرية

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أنه سعيد بوجود فريقه طرفا في نهائي كأس السوبر الإسبانية اليوم، حيث يخوضه أمام جاره أتلتيكو مدريد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، لكنه أبدى قلقه بشأن الإصابات التي اجتاحت الفريق قبل السوبر.

وقال زيدان في المؤتمر أمس "نحن سعداء أن نكون قادرين على لعب هذه المباراة النهائية، ونحن هنا للفوز بالمباراة النهائية، وعلى استعداد لتقديم أداء جيد للغاية".

وأضاف "إنه نهائي، بالنسبة لنا ولا شيء يتغير، ويسعدنا أن نتمكن من لعب نهائي آخر ونحن مستعدون لذلك، إنه DNA هذا النادي، إنه نادٍ كبير واللاعبون يعشقون هذا النوع من المباريات، مباراة بالغة الأهمية مع وجود لقب للفائز، اللاعبون جاهزون لهذه المباراة".

وأوضح زيدان أن ما يهمه ما يقومون به، وليس الرسم الخططي، وقال "أحيانا نلعب بطريقة واحدة والصحف تضع أنني ألعب بطريقة أخرى، ونحن نعلم أن لدينا أشياء جيدة، والأهم من ذلك، هو التوازن في الفريق، ولا توجد خطط سرية، وكل ما يمكننا فعله هو العمل بشكل جيد، وهذا ما نفعله، وأؤمن كثيرا بهذا الفريق، ولدينا أفضل اللاعبين، لكن علينا إثبات ذلك، هذا هو السر، وأن نثبت ذلك دائما".

ورفض زيدان تشبيه هذا النهائي بالنهائيات السابقة التي نجح الريال في الظفر بها وهو مدرب له، وقال "كل مباراة مختلفة، ولا توجد مباراتان متشابهتان، لقد خسرنا ضدهم وفزنا كذلك، أنا أؤمن فقط بالعمل اليومي، بصبر، هذا ما نقوم به، ولدينا قوة عاملة جيدة للغاية وما نريده هو أن نعطي، مرة أخرى، فرحة أخرى لمشجعينا ونعمل من أجل ذلك، لقد كنت بعيدا عن التدريب لمدة ثمانية أشهر، لقد تغيرت، والفريق بقي على حاله، مع كل فريق هناك صعود وهناك هبوط وهذا يحصل أكثر عندما تفوز بعديد من الألقاب".

ورفض زيدان الحديث عن فترة الانتقالات الحالية، وقال "ما يشغل تفكيري هو الفوز اليوم، وأي شيء آخر لا يشغل بالي في الوقت الحالي".