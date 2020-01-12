«المرينجي» .. 338 هدفا في أتلتيكو

تحمل مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد جاري العاصمة الإسبانية اللدودين عندما يلتقيان اليوم في نهائي كأس السوبر الإسبانية ذات الرقم 196 بمختلف البطولات، تقف فيها نتائج المواجهات المباشرة لمصلحة "المرينجي" بـ101 مباراة مقابل 48 مباراة فاز فيها "الروخي بلانكوس" وحضر التعادل في 46 مباراة.

وسبق أن التقى الفريقان في السوبر الإسبانية مرتين، عام 2014 كان الفوز للأحمر في مناسبة، والتعادل في مباراة أخرى.

كما خاض الفرنسي زين الدين زيدان تسع مباريات ضد نظيره الأرجنتيني دييجو سيميوني، استطاع الفرنسي الفوز في ثلاث مباريات، مقابل مباراتين للأرجنتيني سيميوني، فيما تعادلا في أربع مباريات.

وخاض الأرجنتيني سيميوني 30 مباراة ضد ريال مدريد، فاز في تسع مباريات، مقابل خسارته لعشر مباريات، وتعادل 11 مرة، سجل لاعبوه 35 هدفا مقابل استقبالهم 46 هدفا.

وسجل لاعبو ريال مدريد عبر التاريخ 338 هدفا مقابل 251 هدفا للفريق الأحمر والأبيض، فيما يعد البرتغالي كريستيانو رونالدو هدافا للمواجهات برصيد 22 هدفا، فيما يسيطر خمسة لاعبين آخرين على باقي القائمة جميعهم ينتمون للفريق الأبيض، إذ يأتي ثانيا ألفريدو دي ستيافنو برصيد 14 هدفا.

وأقيم أول لقاء بين الفريقين خارج إسبانيا عام 1959 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي، وفاز الريال 2 /1.