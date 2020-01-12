في «الجوهرة» .. ديربي ولقب

سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة مسرحا لمواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة ضمن الدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسبانية، حيث يلتقيان ضمن النسخة الـ36 في تاريخ البطولة، والثانية خارج الأراضي الإسبانية والأولى في السعودية من أصل ثلاث نسخ في ختام البطولة الكبرى التي تحتضنها المملكة لأول مرة على مستوى القارة الآسيوية، وتنظمها الهيئة العامة للرياضة ضمن مبادرة استضافة الفعاليات التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة".

وفي حين كان يؤمل الجميع أن تجمع المباراة النهائية بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، حال أتلتيكو دون ذلك، بتغلبه في نصف النهائي بنتيجة 3 /2 على النادي الكاتالوني، ليلتحق بريال مدريد الذي كان قد حجز البطاقة الأولى في النهائي، بفوزه المريح على فالنسيا بنتيجة 3 /1.

وعادة ما كانت كأس السوبر تجمع بين بطل الدوري وكأس الملك، وهما في هذه الحالة برشلونة وفالنسيا، لكن الصيغة الجديدة أضافت إلى المسابقة الفريقين اللذين يحتلان المركزين الأعلى في الدوري. وكانت خسارة فالنسيا أمام الريال في نصف النهائي، الأولى للفريق بعد سبع مباريات متتالية دون هزيمة، في حين أن خسارة برشلونة في الدقائق الأخيرة أمام أتلتيكو، وهو ما تكرر في مباريات عدة في عهد فالفيردي، أعادت تسليط الضوء على مستقبل المدرب في عاصمة كاتالونيا. وتعد المباراة التي يتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا غفيرا، وتغطية إعلامية مكثفة من قبل مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية حول العالم، خير مناسبة للنجم الفرنسي الكبير زين الدين زيدان وفريقه لرد الدين على خصمه العنيد، وانتزاع أول لقب من كأس السوبر خارج إسبانيا، وهو الذي لم يخسر أي نهائي كمدرب لريال مدريد، فضلا عن الرغبة في الاقتراب أكثر في السجل الذهبي للبطولة من غريمه التاريخي برشلونة 13 لقبا، حيث يملك عشرة ألقاب حتى الآن.

فيما يسعى سيميوني إلى كتابة ملحمة كروية أخرى مع فريقه وحمل ثاني كأس لبطولة السوبر الإسبانية للمرة الثانية في تاريخ تدريبه الممتد لتسعة أعوام مع النادي، وتقديم هدية اللقب الثالث لجماهير أتلتيكو مدريد، الذي يملك في رصيده لقبين سابقين فقط. وعلى الرغم من افتقاد ريال مدريد لجهود ثلاثة من أبرز نجومه وهم البلجيكي هازارد وهدافه الفرنسي كريم بنزيما، فضلا عن الويلزي غاريث بيل، إلا أن الفريق تمكن من فرض هيمنته في الموقعة الماضية أمام فالنسيا، ليثبت زين الدين زيدان كفاءته العالية مجددا على خصومه في إسبانيا، ويقترب أكثر من كتابة مجد شخصي جديد له على مستوى التدريب. على الجانب الآخر، وعلى الرغم من خسارة سيميوني لجهود نجمه كوكي حين أعلن النادي إصابته واستبعاده من حسابات النهائي المنتظر، بعد إصابته في مباراة برشلونة الماضية، إلا أن الفريق لم يتأثر وأكمل مسيرته بنجاح بوجود كوكبة نجوم مميزين، وعلى رأسهم البرتغالي الصاعد جواو فيليكس والإسباني موراتا.