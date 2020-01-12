جوميز يزيح حمدالله

أزاح الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، بالهدفين اللذين سجلهما في مرمى الوحدة 1/3 أمس في الجولة الـ14 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر من صدارة الهدافين، التي جلس عليها بفارق هدف.

واحتل جوميز صدارة الهدافين برصيد 11 هدفا، مقابل عشرة أهداف لحمدالله، فيما يحل البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال ورومارييهو لاعب الاتحاد المركزين الثالث والرابع بثمانية أهداف لكل منهما.

وحظي جوميز لحظة استبداله من قبل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو باللاعب ناصر الدوسري (82) بتحية كبيرة من جماهير الهلال.