الأخضر .. خطوة للتأهل

ينشد المنتخب السعودي لكرة القدم دون 23 عاما، الفوز على نظيره القطري، بينما يصطدم اليابان بسورية، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية في كأس آسيا دون 23 عاما التي تحتضنها تايلاند.

ويتصدر الأخضر، ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط، مقابل نقطة لكل من سورية وقطر، في حين لا يزال رصيد اليابان خاليا من النقاط.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة انتهت بفوز الأخضر على اليابان 2 / 1، فيما خيم التعادل على مواجهة سورية وقطر 2/2.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو العام الجاري.

ميدانيا، اختتم الأخضر، استعداداته لقطر أمس بحصة تدريبية تحت إشراف المدرب الوطني سعد الشهري، تركزت على اللياقية والتكتيك، بينما عاد المهاجم عبدالله الحمدان، بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر، إثر إصابته في لقاء اليابان.