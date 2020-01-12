لوشيسكو: أسلوبنا واحد .. وأخطاؤنا في المنتصف

وصف الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال لكرة القدم مواجهة الوحدة 3 / 1 أمس في الجولة الـ14 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بالصعبة، وقال "الوحدة كان من أصعب الفرق التي لعبنا أمامها، لأنه فريق منظم وقوي ومحترم، ويضم لاعبين على مستوى عالٍ". وأشار خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن الهلال صنع عديدا من الفرص ترجم منها ثلاثا إلى أهداف، وقال "في الشوط الأول لم نكن بتلك الصورة، لكن في الشوط الثاني صنعنا عديدا من الفرص، وكنا الأخطر، ونجحنا في تحقيق فوز مستحق رغم غياب بعض العناصر".

وتابع "أسلوبنا في المباريات واحد، ولم نغيره، والأخطاء التي وقعنا فيها أمام الوحدة لم تكن من الظهيرين، بل كانت في خط المنتصف، ونلعب كل ثلاثة أيام مباراة عكس الوحدة الذي يمتلك عناصر مميزة كما ذكرت".

من جانبه، قال الأوروجوياني دانييل كارينيو، مدرب الوحدة، بأن فريقه لا يملك عناصر حاسمة بتسجيل الأهداف، وضياع الفرص في مباراة أمام الهلال لها عواقب، ونسبة التسجيل لدينا ضعيفة جدا، ونعمل على تحسين إنهاء الهجمات واستغلال الفرص"، متابعا "أخطأت بالدفع بالبرازيلي إلتون جوزيه، لكن الخيارات لدينا ليست متعددة، إنه في حاجة إلى أسبوعين حتى يصبح جاهزا، ولم نجد خيارا أفضل منه في مركز صناعة اللعب قياسا بميزانية النادي، وبالنسبة للإسباني بوتيا، فإن الآلام القوية التي عانى منها تسببت في تغييره".