كاريكاتير 2020/01/12

كاريكاتير
- "واتساب" يتوقف عن العمل في ملايين الهواتف ابتداء من فبراير
- 1.02 تريليون دولار احتياطيات عربية من العملات الأجنبية.. 47.7 % للسعودية
- اليابان تطلب من الإنتربول إصدار مذكرة بحق زوجة كارلوس غصن
- "الحبوب" تعلن عن السعر الجديد للشعير
- ملياردير يمنح متابعيه على "تويتر" 9 ملايين دولار
- إيرانيون يوجهون رسالة لحكومتهم: عار عليكم.. هدمتم كل شيء
- رئيس وزراء اليابان يصل الرياض
- هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا للسلطان قابوس
- رئيس "الطاقة الذرية": المملكة ماضية بتنويع مصادر الطاقة في الشبكة الكهربائية الوطنية
- واشنطن توسع دائرة عقوبات إيران.. تشمل أكبر 17 منتجا للحديد والصلب
أضف تعليق