رئيس وزراء اليابان يصل الرياض

وصل إلى الرياض اليوم, دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي, الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة, ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري -الوزير المرافق-, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا.
أخبار
- "نيوم" تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة
- وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لتكون عودة المعلمين والإداريين جميعا بعد عيد الأضحى
- "هيئة الترفيه": أكثر من 80 فعالية في مختلف مناطق المملكة ضمن "موسم العيد"
- «الشورى» يقر نظام الإقامة المميزة للحد من الاقتصاد الخفي والتستر التجاري
- واشنطن بوست: ترمب وافق على تنفيذ هجوم إليكتروني استهدف منظومات صاروخية إيرانية
- بدء استقبال طلبات الحصول على الإقامة المميزة السعودية.. الدائمة بـ 800 ألف ريال والسنوية بـ 100 ألف
- "العمل" تخفض قيمة الاستقدام من الفلبين بنسبة 50 % عبر خدمة "معروفة"
- إطلاق خدمة شهادة خلو السوابق الإلكترونية
- "إطعام" تطلق مشروع زكاة الفطر بطريقة نوعية تحد من هدر الطعام
- سحب وتعليق تسجيل 6 مستحضرات محتوية على مادة "رانيتيدين".. أبرزها "زنتاك"
أضف تعليق