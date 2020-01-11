القيادة تعزي رئيس أوكرانيا في ضحايا حادثة طائرة الركاب الأوكرانية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إثر حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنها من وفيات. وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه".
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إثر حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنها من وفيات.
وقال ولي العهد: " بلغني نبأ حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم وذوي الضحايا عن أحر التعازي، وصادق المواساة ".
أخبار
- "نيوم" تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة
- وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لتكون عودة المعلمين والإداريين جميعا بعد عيد الأضحى
- "هيئة الترفيه": أكثر من 80 فعالية في مختلف مناطق المملكة ضمن "موسم العيد"
- «الشورى» يقر نظام الإقامة المميزة للحد من الاقتصاد الخفي والتستر التجاري
- واشنطن بوست: ترمب وافق على تنفيذ هجوم إليكتروني استهدف منظومات صاروخية إيرانية
- بدء استقبال طلبات الحصول على الإقامة المميزة السعودية.. الدائمة بـ 800 ألف ريال والسنوية بـ 100 ألف
- "العمل" تخفض قيمة الاستقدام من الفلبين بنسبة 50 % عبر خدمة "معروفة"
- إطلاق خدمة شهادة خلو السوابق الإلكترونية
- "إطعام" تطلق مشروع زكاة الفطر بطريقة نوعية تحد من هدر الطعام
- سحب وتعليق تسجيل 6 مستحضرات محتوية على مادة "رانيتيدين".. أبرزها "زنتاك"
أضف تعليق