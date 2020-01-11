زيدان يؤكد جاهزية ريال مدريد لخوض نهائي السوبر الإسباني

أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان ، جاهزية فريقه لخوض نهائي السوبر الإسباني غداً أمام أتلتيكو مدريد بجدة . وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة: "أعددت الفريق بطريقة متوازية ودربت الفريق على كل شيء، والمهم يجب أن نعلم أمام من نلعب وكيف يجب أن نلعب، وأن نستخدم كل الأساليب الخاصة بنا في مثل هذا النهائي".



وأضاف زيدان: "كل مباراة لها قصة وعالمها الخاص ونحن سبق أن لعبنا أمام أتلتيكو ولكن مباراة الغد مختلفة وننتظر نتيجتها، سنعمل بتركيز ويجب أن نتعلم من المواقف، وأنا كشخص أعمل اجتماعات كثيرة ولدي أشخاص جيدون يقومون بعملهم بشكل جيد".



وعن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد الماضية، قال زيدان: "توقعت فوز برشلونة وخوض كلاسيكو جديد في ظل سيطرة ليونيل ميسي ورفاقه على المباراة، لكن أتلتيكو مدريد لم يستسلم وقاتل حتى نهاية المباراة وحصلوا على ما يريدونه وهم جديرون بذلك".



وأردف زيدان قائلاً في تشخيصه عن ما يمر به مدرب برشلونة فالفيردي: "ما يمر به فالفيردي هو ما يحدث لجميع المدربين، فنحن نعلم أنه مدرب جيد ونحن كمدربين يمكن أن نمر بمثل هذه المرحلة التي يمر بها برشلونة وفالفيردي، لذلك لا أريد الحديث في ذلك".



وبخصوص تغيير نظام بطولة كأس السوبر، قال زيدان: "لا أعرف، ليس لدي رأي في هذا، لقد وضع الاتحاد الأمر على هذا النحو، وشاركنا ونحاول أن ننتهز الفرصة التي حصلنا عليها".