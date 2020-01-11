نيجيريا: نلتزم بخفض الانتاج تلبية لاتفاق أوبك  

أعلن رئيس شركة البترول الوطنية النيجيرية (إن إن بي سي) ميلي كياري أن بلاده ألتزمت بشكل كامل في ديسمبر بالقيود على انتاج النفط التي حددتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغيرها من المنتجين العالميين.

وقال كياري في حوار مع تلفزيون بلومبرج في أبو ظبي: "لقد أوفينا بكل التزاماتنا حتى اليوم".

وأضاف: "كان وعدنا أنه بحلول نهاية ديسمبر سوف نكون قد التزمنا بخفض (الانتاج) الذي تعهدنا به وقمنا بذلك".