رئيس أدنوك يرى الاقتصاد العالمي في حالة أفضل هذا العام

قال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم إن الاقتصاد العالمي يبدو في حالة أفضل عام 2020 مقارنة بالعام الماضي، معبرا عن سعادته لكون التطورات في المنطقة آلت إلى التهدئة على مدى الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الجابر خلال منتدى للطاقة في العاصمة أبوظبي "ستكون الإمارات أول دولة في المنطقة تشغل محطة طاقة نووية سلمية وآمنة.