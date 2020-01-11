وزير الطاقة الإماراتي: "أوبك+" ملتزمة باستقرار سوق النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم السبت إن كل دول أوبك+ ملتزمة باستقرار سوق النفط.
وأضاف خلال منتدى للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي "كل دول أوبك+... ملتزمة، ليس بعدم رفع الأسعار، وإنما بتحقيق التوازن وضمان إمدادات جيدة للعالم".
وأشار المزروعي إلى أن روسيا ملتزمة تماما باتفاقية أوبك وحلفائها مضيفا أنه يأمل في مواصلة التعاون معها في المستقبل.
وتابع أن بلاده تستثمر كثيرا لضمان تأمين مواردها في مجال الطاقة جيدا.
وقال "نحن في موقع جيد جدا لتأمين أنفسنا والاستمرار في تأمين عملائنا".
الطاقة- النفط
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