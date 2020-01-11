هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا للسلطان قابوس

قرر مجلس العائلة المالكة بسلطنة عُمان في جلسة فتح الوصية اليوم تحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

وأوضح مجلس الدفاع العُماني - وفق ما بثته وكالة الأنباء العُمانية - أنه عقب الجلسة تقرر تعيين السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطانًا لعُمان خلفًا للراحل السلطان قابوس بن سعيد.

وكان ديوان البلاط السلطاني العماني أعلن وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور .

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني : " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له - بإذن الله تعالى - السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من يناير لعام 2020 بعد نهضة شامخة أرساها خلال خمسين عاماً منذ أن تقلّد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرةٍ حكيمةٍ

مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها ، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة ، وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا.