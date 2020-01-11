الأهلي: عقد السومة لن يباع

استبعد لـ"الاقتصادية" مصدر خاص صحة ما تردد حول تلقي إدارة نادي الأهلي عروضا شفهية أو رسمية تتضمن رغبة عدد من الأندية في الظفر بخدمات المهاجم السوري عمر السومة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وقال، "كل ما يتردد حاليا غير صحيح إطلاقا، ولم يتلق الأهلي أو مسؤولوه أي عروض احترافية لضم السومة لا من قريب أو بعيد".
وأضاف، "السومة ما زال مستمرا مع الفريق حاليا وتبقى من عقده الاحترافي عام ونصف العام ولا توجد أي نية لبيع ما تبقى من عقده".
من جهة أخرى، يسعى الجهاز الإداري في الفريق إلى قيد اسم اللاعب الألماني ماركو مارين في كشوفات الفريق بعد أن تم التعاقد معه أخيرا، حتى يتثنى له المشاركة أمام أبها الإثنين المقبل في الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ميدانيا، شرح المدرب السويسري كريستيان جروس، للاعبين برنامجه التدريبي الذي يود تنفيذه حاليا استعدادا للنزال المقبل، من خلال الحصة التدريبية التي جرت أمس، قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعات حيث طالبهم بإجراء بعض التدريبات اللياقية التكتيكية.
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