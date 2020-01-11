فيتوريا: الاتحاد شرس

رفض البرتغالي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم، انتقاد لاعبيه بعد التعادل مع الاتحاد 1/1، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "لن أنتقد اللاعبين في الإعلام. قدموا ما لديهم والتفاصيل الصغيرة حرمتنا الفوز، كما أننا واجهنا فريقا شرسا، فالمباراة كانت جميلة بيد أن الفرص لم تكن كثيرة، لكننا أضعنا ثلاث فرص محققة للتسجيل، ففي المواعيد الكبيرة يجب أن تتفادى ضياع الفرص".

في المقابل، قال الهولندي تين كات، مدرب الاتحاد، "مباراة النصر، ستكون بمنزلة انطلاقة الاتحاد، فالنتيجة عادلة رغم أننا كنا نطمح للفوز. الدفاع كان جيدا، وفخور بمستوى اللاعب مهند الشنقيطي".

وأضاف، "استبعدت الصربي ألكسندر بريجوفيتش، لمعاناته من الإنفلونزا"، مشيرا إلى أن فريقه سيضيف إلى قائمته ثلاثة إلى أربعة لاعبين في الشتوية.