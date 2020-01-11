التعاون يضم مندش ودرويش

أكملت إدارة نادي التعاون صفقتين جديدتين لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بالتعاقد مع سلطان مندش لاعب الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفيصل درويش لاعب الوحدة لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وقفز التعاون للمركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى (25 نقطة) بفوزه على الفتح 2/ 1 أمس في الجولة الـ14 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهته، وعد درويش التعاونيين أن يقدم ما يرضيهم خلال الفترة المقبلة، وقال "وقعت للتعاون، وأتمنى أن نقدم ما يرضي الجماهير، وسعيد جدا بهذه الخطوة، والتعاون فريق كبير ويضم لاعبين كبار سنعمل سويا من أجل أن يحقق الانتصارات في المباريات المقبلة".