لوشيسكو: تحول الوحدة سريع

أوضح الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال لكرة القدم، أن أكثر ما يقلقه قبل نزال الوحدة اليوم في الجولة الـ14 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، غياب عديد من اللاعبين، وقال "هناك عديد من الغيابات وسط اللاعبين أبرزهم سالم الدوسري، وسلمان الفرج، ونواف العابد والأخير يعاني إصابة في الظهر، فيما عاد البرازيلي كارلوس إدواردو للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي "نعمل على الاستعداد لهذه المباراة من خلال الاسترجاع الجيد، وأداء التدريبات بروح عالية، والفريق يمر بمرحلة جيدة في الوقت الحالي، على الرغم من أننا نعاني بعض الغيابات".

وعن الوحدة قال "الوحدة يملك مدربا ممتازا، ولاعبين على مستوى عالٍ، إضافة إلى العقلية والتحول السريع خلال المباراة".

من جهته، قال اللاعب عبدالله الحافظ "نطمح كلاعبين إلى مواصلة الانتصارات والعودة لصدارة الترتيب، وتشهد التدريبات اليومية روحا عالية من اللاعبين، والجميع جاهزون، ونواجه منافسا قويا، واحترامه سيقودنا إلى تحقيق الفوز".

وفنيا، وجد العابد أمس في العيادة الطبية، جراء شعوره بألم في الظهر حرمه من أداء التدريب مع زملائه.

وركز لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والتكتيكية، قبل أن يختتمها بمناورة على جزء من الملعب بعد نهايتها دخل اللاعبون في معسكر إلى حين موعد النزال.