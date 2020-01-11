الإنحاء باللائمة على الشركات لتجاهل مخاطر المناخ

كانت الشركات تعد طوال أعوام لأن تكون صريحة بشأن تعرضها لمخاطر المناخ، إلا أن عام 2020 قد يثبت أنه اللحظة التي يجبرها المستثمرون أخيرا على القيام بذلك.

هذا بدوره سيضع العبء على شركات تدقيق الحسابات للتدخل وتحدي طريقة قيام شركات الإدارة بتقييم - أو حجب - تأثير إزالة الكربون في الحسابات المالية.

بحسب الوضع الحالي، يخشى كثير من المستثمرين الكبار أن الشركات في الصناعات التي تعتمد على الطاقة الكثيفة، ستفشل في إدراك الضرر المحتمل على قيم الأصول الذي تشكله مخاطر المناخ.

قد تفشل بعض شركات المنافع في خفض قيمة محطات توليد الطاقة الحرارية بسرعة كافية، بالنظر إلى أن كثيرا منها قد يكون بحاجة إلى الإلغاء للمساعدة في تحقيق هدف اتفاقية باريس لعام 2015، لإبقاء درجات الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين.

وستدرك مجموعات الطاقة أيضا أن أسعار الوقود الأحفوري، من شبه المؤكد أن تنخفض عند الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، إذا طلبت الحكومات أن يكون استخدامها مصحوبا بالتقاط الكربون وتخزينه المكلفين. هذا قد يدفع الشركات إلى ترك النفط والغاز اللذين يصعب استخراجهما باعتبارهما "أصولا عالقة".

مصدر القلق الثالث هو أن الشركات لا تخصص أموالا للالتزامات الطارئة مثل الغرامات والتقاضي من النوع الذي أجبر شركة باسفيك جاس على إعلان الإفلاس بعد حرائق الغابات في كاليفورنيا.

هناك علامات على أن شركات تدقيق الحسابات بدأت تواجه التحدي. تضع معظم الشركات حاليا تقارير الاستدامة في السرد الإداري في مقدمة التقارير السنوية.

كثير منها غير مفيد لأن هناك كثيرا من المعايير والمبادرات في هذا المجال، لدرجة تربك مستخدمي الحسابات والشركات نفسها، وذلك وفقا لهانس هوجرفورست، رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية.

كما يجادل أيضا أن توفير المعلومات الخاطئة – إعلان الشركات بشكل زائف مؤهلاتها بشأن الاستدامة – منتشر بشكل واسع.

أكبر مثال شركة فولكس واجن، التي صورت نفسها نموذجا أخضر، بينما كانت تغش في اختبارات الانبعاثات. كما تفتخر شركات النفط الكبيرة أيضا بجهودها الخضراء، مع الاستمرار في الاستثمار في الوقود الأحفوري أكثر بكثير مما تفعل في مصادر الطاقة المتجددة. وتفترض بمرح أنه لن يكون هناك تشريع عقابي بشأن فرض الضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

مجلس معايير المحاسبة الدولية كشف عن مذكرة ممارسة مهمة توضح أن مخاطر المناخ، يمكن أن تكون مهمة جدا للأصول والالتزامات المعلنة، وبالتالي لأرباح الشركات وأرباح الأسهم في المستقبل.

تتناول المذكرة على وجه الخصوص قضايا مثل خفض قيمة الأصول والأصول العالقة، التي أثارت قلق المستثمرين من المؤسسات. وتؤكد أن إحداث المديرين لتأثير كمي للمخاطر المتعلقة بالمناخ، قد لا يكفي. كما يجب أن تكون شركات تدقيق الحسابات أيضا في حالة تأهب فيما يتعلق بالمعلومات، التي قد تؤثر في مستثمري الشركة أو الدائنين إذا حذفت أو أعلنت بشكل خاطئ أو حجبت.

هذا أمر مهم، لأن معظم شركات الاستثمار الكبيرة حريصة للغاية على تقليل مخاطر تغير المناخ على أدائها. أكثر من 370 شركة استثمار مع أصول تحت الإدارة تبلغ قيمتها 35 تريليون دولار بالتسجيل في مبادرة Climate Action 100 +، التي تسعى إلى إجبار أكثر شركات توليد غازات الدفيئة، على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ. وصناديق الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة تنمو بسرعة كفئة أصول. لا يتمتع مجلس معايير المحاسبة الدولية بأي صلاحيات لتطبيق مذكرة الممارسة التي أصدرها، ولا تنطبق على الولايات المتحدة، التي تستخدم معايير مختلفة.

الإرشادات ستكون مؤثرة في أنحاء قطاع الشركات العالمي وستوفر وسيلة قيمة للمستثمرين عندما يعملون مع الشركات.

تضيف المفوضية الأوروبية مزيدا من الزخم لتحسين الإفصاح مع خطتها لمواءمة النظام المالي في الاتحاد مع أهداف اتفاقية باريس، حيث وضعت إطار عمل للشركات لتوفير بيانات موثوقة ومتسقة.

الشهر الماضي، أصبحت مجموعة ريبسول الإسبانية، ريبسول أول شركة للنفط والغاز تحدد هدفا للانبعاثات بمقدار الصفر الصافي بحلول عام 2050: ستهدف إلى التقاط أكبر قدر ممكن من الكربون عند إطلاقه وبيعه.

من خلال ذلك، أعادت تقييم أصولها على أساس يتوافق مع اتفاقية باريس وتحملت رسوم خفض القيمة، بقيمة 4.8 مليار يورو.

هذا سيضع الضغط على شركات الطاقة الكبيرة الأخرى للتوجه نحو انبعاثات عند الصفر الصافي – وشركة تدقيق الحسابات التي تتعامل معها شركة ريبسول، وهي شركة ديلويت، تواجه مشكلة الاتساق كما هو الحال مع حسابات عملائها الآخرين من شركات الطاقة، بما في ذلك توتال وبريتش بتروليوم.

هل يعني هذا أن المحاسبة الأكثر واقعية ستسمح للأسواق قريبا بوضع سعر أكثر واقعية على مخاطر المناخ؟ فقط جزئيا. لا تزال هناك شكوك ضخمة، خاصة فيما يتعلق بتسعير الكربون. تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن أسعار الكربون منخفضة جدا اليوم، على نحو لا يكفي لإحداث تأثير مادي في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية. قد تكون هناك حاجة إلى تدابير سياسية صارمة لخفض الانبعاثات.

من الصعب للغاية اتخاذ قرارات جيدة بشأن التوقيت وتأثير هذا المحتمل في قيم الأصول والأرباح والتدفقات النقدية، إلا أن المحاسبة لطالما كانت فنا دقيقا، وعندما يتعلق الأمر بمخاطر المناخ، فإنها تتحرك أخيرا في اتجاه إيجابي.