تدشين سوق عالمية للكربون يتوقف على «اخضرار الصين»

استكملت صحيفة “فاينانشيال تايمز” تقريرها الذي يتناول الوصايا الـ20 قبل الاستثمار في عام 2020، حيث ركزت في الحلقة الثانية على مواضيع المناخ ودور قطاع التكنولوجيا في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، بجانب ميزة التكيف أو الاعتراف بتأثيرات الاحتباس الحراري، كما ناقشت موقف الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة من تغير المناخ، وتطلع الصين إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وخفض التلوث، بجانب إنشاء سوق عالمية للكربون.



11. الصين والجهود البيئية والاجتماعية والحوكمة؟

الصين دولة أخرى تجب مراقبتها في عام 2020. كانت هذه الدولة متأخرة من حيث الجهود البيئية والاجتماعية والحوكمة، لكن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أعلنت بورصة هونج كونج عن متطلبات إفصاح بخصوص ESG جديدة لشركاتها المدرجة اعتبارا من عام 2020، ومن المتوقع أن تتبع بورصة شنغهاي وشنزن خطى هونج كونج هذا العام.

الصين منذ فترة رائدة عالميا في إصدار السندات الخضراء. يقول كثير من المصارف الغربية إن إفصاحات السندات الخاصة في الصين، تفشل في شرح كيفية استخدام العائدات لأغراض صديقة للبيئة.

على أن الضغوط تتصاعد لتحسين الإفصاح، على اعتبار أن الصين ستتطلع في عام 2020 في وقت واحد، إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وخفض التلوث - وصناديق التقاعد الأوروبية المليئة بالمال، ستتطلب اتخاذ إجراء قبل أن تستثمر.



12. هل سنرى أصلا سوقا عالمية للكربون؟

المفاوضون الدوليون المعنيون بالمناخ الذين فشلوا في وضع نظام دولي لتسعير الكربون في مدريد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، سيحصلون على فرصة أخرى في مؤتمر COP 26 في جلاسكو هذا العام. لا تزال هناك عقبات رئيسة يمكن أن تهدد الجهود المبذولة لتنفيذ خطة التسعير الدولية، على النحو المبين في اتفاق باريس. إحدى القضايا هي: ما الذي سيحدث للمكاسب القديمة التي اكتسبتها الدول، بموجب "آلية التنمية النظيفة" لبروتوكول كيوتو؟ يأمل المدافعون عن البيئة أن تصبح هذه زائدة عن الحاجة، لأن نظام آلية التنمية النظيفة تعرض لانتقادات "لعدم توفير تخفيضات حقيقية وإضافية وقابلة للقياس للانبعاثات".

الدول التي تمتلك هذه المزايا تكره التخلي عنها مجانا.

صحيح أنه في الوقت الذي تبقى فيه الأمم المتحدة في وضع محايد دون تقدم، فإن الحكومات الفردية لا تقف مكتوفة الأيدي.

كثير من الولايات القضائية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بأكمله وعدد من الولايات الأمريكية تطبق أنظمة تسعير الكربون، ومن المقرر أن تطلق الصين سوقا للكربون هذا العام.

هناك كثير من خطط الأمم المتحدة - كما حذر مارتن وولف من صحيفة "فاينانشيال تايمز" من أنه: "لن يتم حل تغير المناخ من قبل بلد واحد. لتحقيق النجاح، يجب أن تكون السياسة فعالة وشرعية وعالمية".



13. تسليط الضوء على التنوع البيولوجي

هذا العام، نتوقع أن نسمع أشياء أكثر بكثير من قبل حول أهمية التنوع البيولوجي، وما يمكن أن يفعله المجتمع المالي لمنع البشر من القضاء على الأنواع الحية الأخرى من الخريطة.

سلطت الأمم المتحدة الضوء على القضية في اثنين من أهداف التنمية المستدامة (رقم 14: الحياة تحت الماء و15: الحياة على اليابسة)، وخططت لعقد قمة للتنوع البيولوجي في الصين في أواخر عام 2020.

ترتبط هذه القضية ارتباطا وثيقا بتغير المناخ، ويمكن أن تكون لها آثار ضارة بالمثل على البشرية، ولكن حتى الآن لم يتم تسليط الضوء عليها في كثير من الأحيان، كتهديد مادي للشركات والمستثمرين.

قد يتغير هذا قريبا عندما يبدأ المستثمرون في احتساب المخاطر التي تتعرض لها الشركات، التي تعتمد على التنوع البيولوجي - في مجالات مثل الأغذية أو المواد أو الأدوية - والتهديد المحتمل بالتنظيم الذي يمكن أن يعاقب الشركات التي تسهم في الانقراض.



14. ماذا عن العمال؟ رسالة من "أصحاب السترات الصفراء" في فرنسا

انفجرت احتجاجات أصحاب السترات الصفراء الفرنسية في عام 2019، ما أجبر الرئيس إيمانويل ماكرون في النهاية على التخلي عن ضرائب الوقود التي تم تصميمها لخفض الانبعاثات.

في عام 2020 لن يكون ماكرون هو الزعيم الوحيد الذي يقلق بشأن كيفية تنسيق سياسات تغير المناخ، مع المخاوف السياسية بشأن عدم المساواة واستياء العمال.

في أمريكا، على سبيل المثال، يواجه الديمقراطيون معضلة سيئة، حول كيفية النهوض بخططهم في شأن الصفقة الجديدة الخضراء، دون تنفير الناخبين الذين يعملون في الصناعات التي قد تنهار بموجب هذه الخطط.

مخاوف مماثلة تشغل بال كثير من أوروبا القارية. لحسن الحظ، يجري طرح بعض الأفكار المتعلقة بالسياسة: يدعو بول بولمان الرئيس التنفيذي السابق لشركة يونيليفر، إلى "انتقال عادل" يعزز النمو الشامل للعمال إلى جانب حماية البيئة؛ وأخبر القاضي ليو ستراين عمود Moral Money، أن على الديمقراطيين التركيز على إضافة حرف آخر "E" إلى الاهتمامات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتعني "الموظفين". مشكلة السياسيين في عام 2020 هي كيفية تحويل هذا الخطاب إلى واقع ملموس.



15. ميزة التكيف

كان الشعار الرئيس لإصلاح المناخ في القطاع المالي في عام 2019، هو كيفية إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري.

نتوقع أن نرى تركيزا جديدا في عام 2020 على "التكيف"، أو الاعتراف بأن تأثيرات الاحتباس الحراري موجودة منذ الآن، ويجب على القطاع المالي الآن مساعدة المقترضين أو الشركات على التكيف.

تتصدر وكالات التصنيف الائتماني هذه الحملة، وتعمل على تخفيض تصنيف المقترضين الذين من المحتمل أن تتأثر قدرتهم على سداد ديونهم بقضايا ESG، لكنها لا تزال في الأيام الأولى.

عندما يبدأ المستثمرون في النظر عن كثب في كيفية استعداد (أو عدم استعداد) عقارات أو شركات معينة للمخاطر المرتبطة بالمناخ، التي تكون مرئية منذ الآن، فإن هذا يمكن أن يعني تحولا كبيرا في كيفية تقييم هذه الأصول.

علينا أن نستعد لرؤية بعض الخسائر المتوقعة المخيفة قريبا.



16. تجاهل سوق السندات بقيمة 100 تريليون دولار

بفضل شهيتهم التي لا تشبع نحو السندات الخضراء، فإن مستثمري السندات ليسوا غرباء على عالم ESG. بيد أنهم غالبا ما يتم تجاهلهم مقارنة بمستثمري الأسهم الذين يدفعون الشركات علنا إلى تنظيف سلوكياتها.

هذا أمر مفهوم إلى حد ما - مالكو السندات ليست لديهم حقوق التصويت بالوكالة.

على أن هذا لا يعني أنهم لا يزالون غير قادرين على إلقاء ثقلهم الكبير.

كان هناك ارتفاع تدريجي في الاهتمام بأمور ESG من قبل حاملي السندات.

في الصيف الماضي، هيرو ميزونو، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق استثمار معاشات الحكومة اليابانية بقيمة 1.6 تريليون دولار، دعا المصارف وحاملي السندات إلى بذل مزيد من الجهد للانخراط مع الشركات في مواضيع ESG.

شركة بيمكو، وهي من أكبر مستثمري السندات في العالم، أطلقت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أول صندوق مخصص لمكافحة تغير المناخ.

إضافة إلى السندات الخضراء، سيبحث الصندوق عن الشركات التي تظهر "مناهج مبتكرة للاستدامة البيئية".

في وجود مبالغ ضخمة من المال في سوق السندات، فإن هذا النوع من الإجراءات قد يبدأ مفعولا متضخما بالتدريج في عام 2020.



17. دور قطاع التكنولوجيا الكبرى في انتقال الطاقة النظيفة

إذا كان العالم سينتقل إلى اقتصاد خال من الكربون، فعلينا تغيير عاداتنا في استهلاك الطاقة.

هذا لا يعني فقط إطفاء الأنوار: قد يكون عام 2020 هو العام الذي نبدأ فيه مناقشة حول استخدام الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المنزل الذكي لمساعدة الناس على تحسين نشر الطاقة المتجددة.

هناك حاجة ماسة إلى هذا. تتمثل إحدى مشكلات الطاقة المتجددة في أنها تتولد بشكل متقطع - عندما يكون الجو مشمسا أو عاصفا - ولا يمكن تخزينها بسهولة.

والأسوأ من ذلك هو أن استهلاك الطاقة يحدث (ويتم تسعيره) دون ارتباط بالعرض.

من الناحية النظرية، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرا على مزامنة الأشياء، بحيث يتم استخدام مزيد من الكهرباء، في الوقت نفسه الذي يتم فيه توليد الطاقة المتجددة، وربما حتى تسعيرها على نحو يتماشى مع العرض والطلب.

قد يكون إدخال هذه الإصلاحات أمرا مثيرا للجدل، نظرا للقلق المتزايد بشأن الخصوصية وقوة الاحتكار بين عمالقة التكنولوجيا مثل شركات أمازون وجوجل وفيسبوك وأبل.

(هل يمكن الوثوق ببيانات شركات التكنولوجيا؟ كيف يمكننا التأكد من تحفيزها على إدارة الطاقة، بدلا من الإعلان والإدمان وعرض المنتجات في الأفلام وبرامج التلفزيون؟)، إلا أنه مع تزايد الضغط لنشر مصادر الطاقة المتجددة، سيصبح هذا النقاش أكثر أهمية.



18. كاليفورنيا تختبر موقف الشركات من حقوق العمال وخصوصية المستهلكين

ستتخذ الشركات في كاليفوريا موقفا يتسم بالمواجهة في عام 2020، مع أهداف التنمية المستدامة رقم(8) التابعة للأمم المتحدة، والتي تتعهد بـ"العمل اللائق للجميع". في يوم بداية العام الجديد، دخل قانون جديد حيز التنفيذ يجعل من الصعب على الشركات تصنيف العمال كمتعاقدين مستقلين، مقابل الموظفين الذين يحق لهم الحصول على الحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي وغير ذلك من المزايا.

رفعت شركتا أوبر وبوستماتس دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لوقف القانون، المعروف باسم مشروع قانون الجمعية(5).

يسري قانون خصوصية المستهلكين الصارم في كاليفورنيا أيضا في الأول من كانون الثاني (يناير) الجاري.

يفرض القانون على الشركات إخبار العملاء بالمعلومات الشخصية التي جمعوها، ويسمح للمستهلكين بطلب حذف هذه المعلومات. ستواصل شركات التكنولوجيا الكبرى من شركة أمازون إلى "زيب ركورتر" ZipRecruiter الضغط في عام 2020 لإضعاف القانون.



19. ما وراء اللحوم؟

تمثل الصور المرعبة لغابات الأمازون المحترقة في عام 2019 نكسة أخرى في معركة إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، والطلب الكبير على اللحم البقري الذي يلقى عليه باللوم على أنه السبب الرئيس للحرائق. صناعة اللحوم قدمت أيضا مصدرا للأمل في الاستدامة.

ارتفع عدد منافذ البيع بالتجزئة التي تبيع بيرجر شركة بيوند ميت Beyond Meat إلى 20 ألف منفذ في حزيران (يونيو) 2019 من خمسة آلاف في كانون الأول (ديسمبر) 2017، وفقا لبنك مورجان ستانلي.

تضاعفت عائدات الشركة أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 107 ملايين دولار في وقت سابق من هذا العام، مع ارتفاع سعر السهم.

يتسابق المتنافسون للحصول على منتجات البروتين البديلة على أطباق العشاء. في عام 2019 أطلقت شركة نستله أول بيرجر من بروتين البازلاء الصفراء، وكشفت شركة هورمل فودزHormel Foods عن علامتها التجارية هابيل يتل بلانتس Happy Little Plants، وأعلنت شركة تايسون فودز Tyson Foods عن قطع بروتين البازلاء النباتية.

في الوقت الذي تصبح فيه البروتينات البديلة منتشرة في كل مكان، يفترض أن يكون عام 2020 هو العام الذي يستطيع فيه الطامعون، الجمع بشكل عرضي بين مكافحة تغير المناخ مع وجبات لذيذة.



20. هل يغير الجمهوريون موقفهم من تغير المناخ؟

في عام 2019، دفعت إدارة دونالد ترمب معظم المجموعات البيئية إلى الشعور باليأس: بدأ الرئيس رسميا في سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، ثم استمر في تفكيك كثير من أشكال الحماية البيئية التي أدخلها سلفه باراك أوباما.

أحد الأسئلة المثيرة للاهتمام لعام 2020 هو ما إذا كان ترمب قد يخفف من موقفه.

ليست هناك دلائل تذكر على ذلك في واشنطن، لكن الحزب الجمهوري منقسم منذ الآن في ولاية فلوريدا المعرضة للفيضانات، وهي ذات تأثير محايد "متساوي التأثير" على كل من الجمهوريين والديمقراطيين، وشهدنا علامات متزايدة على نشطاء يشجعون الشركات على استخدام دولاراتها في الضغط من أجل دفع السياسيين في اتجاهات أكثر اهتماما بالحفاظ على البيئة.

لا نتوقع من ترمب أن يندفع مرة أخرى بالعودة إلى اتفاق باريس، إلا أن بعض أعضاء الكونجرس في حزبه، قد يتراجعون عن مواقفهم إذا شجعهم المانحون.