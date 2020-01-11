مؤشرات على انهيار اقتصاديات الفحم .. تراجع بنحو الثلث

يواجه قطاع الفحم الأوروبي عاما آخر مخيبا للآمال في ظل وفرة المعروض من الغاز الطبيعي في المنطقة وقلة الطلب على الوقود الأحفوري بسبب تبني سياسات استخدام الطاقة النظيفة.

وأشارت وكالة أنباء "بلومبيرج" إلى تراجع استخدام الفحم العام الماضي في سبعة اقتصادات أوروبية، بمعدلات انخفاض تاريخية، وهو ما أدى إلى هبوط السعر المرجعي لطن الفحم بنحو الثلث ليصل إلى 62 دولارا.

وتبدو التوقعات بالنسبة للفحم لهذا العام قاتمة، حيث توقع محللون بمؤسستي "إس آند بي جلوبال بلاتس" و"كابيتال إيكونميكس" انخفاض سعر طن الفحم إلى 50 دولارا، وهو ما سيمثل أكبر تراجع له خلال أربعة أعوام.

وأضافت "بلومبيرج" أن هذا التراجع يعد أحدث مؤشر على انهيار اقتصاديات الفحم فيما يزيد قليلا على عام، منذ وصل سعر طن الفحم إلى 100 دولار.

ولفتت الوكالة الأمريكية إلى مؤشرات بحدوث خفض هائل في أعداد محطات توليد الطاقة، التي تعمل بالفحم، مثل هدف أوروبا المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى صفر بحلول منتصف هذا القرن، إلى جانب تكثيف استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية الأرخص تكلفة، فضلا عن انخفاض أسعار الغاز.

وقال جو ألدينا، المسؤول عن التحليلات الخاصة باستخدام الفحم في "إس آند بي جلوبال بلاتس" إنه "على الرغم من أننا قد رأينا أن توليد الفحم وصل إلى أدنى مستوياته في النصف الثاني من عام 2019، فإنه سيشهد انخفاضا مرة أخرى على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020 بسبب انخفاض أسعار الغاز واستقرار تسعير الكربون".

ووفقا لتحليل "بلومبيرج"، فإن الفرق بين تكلفة الوقود وسعر الطاقة المولدة في محطات الطاقة، التي تعمل بالفحم في ألمانيا يتجاوز الفارق في المحطات، التي تعمل بالغاز.

ونبقى في قطاع الفحم العالمي، حيث نظمت جماعات حماية البيئة والمناخ الأسترالية أمس احتجاجا ضد شركة سيمنز الألمانية العملاقة للأعمال الهندسية لموافقتها على بناء نظام إشارات السكك الحديدية الخاصة بمنجم "أداني" المثير للجدل في وسط كوينزلاند.

وأعلنت شركة أداني في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أنه "بعد إجراء مناقصة تنافسية كبيرة، حصلت شركة سيمنز على عقد لتنفيذ أنظمة إشارات السكك الحديدية لشبكة كارمايكل للسكك الحديدية".

وقالت أداني "تم تصميم النظام الرقمي للحفاظ على تشغيل القطارات بأمان وكفاءة. وتساعد تقنية سيمنز الأساسية على تجنب الخروج عن القضبان، ما يؤمن بيئة نظيفة على طول خط السكك الحديدية"، مضيفة أن المشروع سيوجد 50 وظيفة محلية في كوينزلاند.

وتخطط أداني لمنجم كارمايكل للفحم في حوض جاليلي في وسط كوينزلاند منذ 2010 ومن المتوقع أن ينتج المنجم 2.3 مليار طن من الفحم على مدار 60 عاما.

ويعتقد كريستيان سلاتري، أحد كبار حملة "أستراليان كونسرفيشن فونديشن": "سيسحب خط السكة الحديدية فحم أداني .. ليتم شحنه عبر البحار ليمر من خلال منطقة الحيد المرجاني العظيم، التي تتبع التراث العالمي".

وأضاف سلاتري "سيكون خط السكة الحديدية مهما أيضا لمناجم الفحم الأخرى المقترحة في حوض جاليلي، أحد أكبر احتياطيات الفحم الحرارية غير المستغلة على هذا الكوكب".

وأفادت حملة "ستوب أداني" أنه دون شركة سيمنز، فإن أداني ستكافح من أجل بناء خط للسكك الحديدية إلى حوض جاليلي للفحم، حيث لا توجد حاليا مناجم للفحم.

ويرى سلاتري أنه من خلال السماح ببناء "البنية التحتية الرئيسة" للمشروع، "فإن سيمنز تسهم بمليارات الأطنان من التلوث المناخي سيطلقها منجم أداني إلى مناخنا".

وأضاف "عيون العالم تركز على أستراليا، لأن التغير المناخي غذى أسوأ موسم حرائق غابات شهدناه على الإطلاق، ومن العار أن تختار شركة سيمنز دعم منجم للفحم يجعل حرائق الغابات في المستقبل أكثر سوءا".